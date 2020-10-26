西班牙政府周日宣布全國緊急狀態，相關措施包括實施夜間宵禁等，盼藉此避免重蹈該國醫療體系幾乎崩潰的覆轍。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）周日宣布，晚上11點至早上6點將限制街道上的自由活動，但允許工作通勤、購買藥品，以及照顧年長者與年幼家庭成員等例外情況。

在內閣會議後，桑切斯於全國演說中表示：「現實是歐洲和西班牙已經陷入第二波大流行病，我們正處於非常極端的局勢。」桑切斯並表示，本周他將要求國會下議院將緊急狀態延長到5月。

桑切斯宵禁將於周日晚間生效，實施時間可能維持6個月。此次的宵禁令將不適用於西班牙加那利群島（Canary Islands），由於島上疫情緩解，加那利群島最近已從英國與德國的不安全旅遊目的地清單中移除。

西班牙已成為第一個新冠肺炎確診病例突破100萬大關的歐洲國家。總理桑切斯上周五在全國電視演說中坦承，基於檢測與其他因素上的差距，確診的真實數字可能超過300萬。

西班牙上周五公布單日新增病例達到近2萬人，死亡病例新增231人，使該國死於新冠肺炎的人數累計達到3萬4,752人，但實際死亡人數可能更高。在整個伊比利半島、巴利阿里群島（Balearic Islands），以及西班牙兩個在非洲的族群聚居區，確診病例數正持續增加。

(時報資訊)