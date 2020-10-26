針對中天換照案，時代力量前立委黃國昌指「中天表現離譜，何談新聞自由？」國民黨前立委孫大千說「帶著有色眼鏡來進行思想審查，難怪黃國昌會認為中天新聞的表現是『如此離譜至極』。」

孫大千在臉書發書，臚列多家綠媒的離譜表現為例指出，在美國，不管是平面媒體或者電子媒體，帶有特定的政治立場本來就是稀鬆平常的事。CNN和FOX針對美國總統大選所做的民調結果更是南轅北轍，但是川普再怎麼囂張跋扈，也絕對不敢動用行政力量關閉CNN。

他說，黃國昌開口事實，閉口法律，為什麼不願意評論一下總統府外洩的會議紀錄？為什麼不願意評論一下，蘇貞昌把手伸進NCC處理申設新聞台的行為？為什麼不願意評論一下，府院高層在進行NCC委員提名作業時，曾把是否願意配合處理中天新聞台列為考量呢？這些是不是都是事實？這些是不是都合乎法律？

孫大千強調，在很多藍營政治人物的眼中，某些親綠電視台的表現也是離譜至極，難道將來換藍營執政時，也可以把他們一家一家都關掉嗎？

(中時 )