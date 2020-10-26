現年28歲的美國職業高球選手坎特利(Patrick Cantlay)，今天在ZOZO錦標賽最後回合神勇的抓下9鳥，繳出低於標準7桿的65桿，最終以低於標準23桿的265總桿逆轉擊敗原本握有3桿領先優勢的湯瑪斯，奪下生涯第三座PGA冠軍獎盃。

坎特利最有名的事蹟就是曾雄霸世界業餘球王頭銜高達55周，2012年轉戰PGA職業戰場，第一個冠軍是在2017年的兒童醫院公開賽，第二冠是在去年的俄亥俄紀念賽，並且在PGA錦標賽並列第三作收，世界排名竄升至第6，創生涯新巔峰。

今年受到新冠肺炎疫情影響，不少賽事都被迫停辦，坎特利在本周的ZOZO錦標賽四回合都有非常穩定的表現，首回67桿落後領先者慕諾茲3桿，次回65桿落後湯瑪斯2桿，昨日第三回合68桿，落後湯瑪斯3桿。

今天坎特利一下場就在前6洞抓到4隻小鳥，雖然在第8洞吞下柏忌，但立即在第9洞又推進博蒂，前9洞5鳥1柏忌。湯瑪斯前9洞雖然也抓下3鳥，但與前三回合的精采表現相比似乎開始疲軟下來，坎特利將落後桿數追至2桿差距。

賽場轉戰至後9洞，坎特利依舊保持著神勇狀態，分別在第11、13、14、15洞抓鳥，反觀湯瑪斯不但無法抓鳥，而且還在第15洞吞下柏忌，湯瑪斯不僅逆轉超前，而且還取得3桿領先優勢，即便在第16洞吞了柏忌，但在打完18洞仍領先湯瑪斯2桿，眼看大勢已去，湯瑪斯在第18洞必須獵鷹才能追平，可惜以博蒂收場，最終坎特利以1桿之差逆轉摘冠，湯瑪斯以低於標準22桿的266總桿飲恨居亞。

第三回繳出7鳥1鷹完美成績單的西班牙名將拉姆，今天以落後湯瑪斯1桿的局面出發，前9洞4鳥在手追平了湯瑪斯，雙方站在同一個起跑點。第11洞抓鳥之後成功超車，躍居領先地位，可惜接連在第12、13洞吞下柏忌，不但領先地位沒了，還被坎特利超前，落居第三席位。

拉姆在第16洞順利推進博蒂，單獨排名第二，湯瑪斯第18洞抓鳥，兩人同以266總桿並列第二收場。

前球王麥克羅伊擊出7鳥1柏忌，單日66桿是四回合最好成績，低於標準15桿的273總桿並列17完賽；同樣是前球王的老虎伍茲再次爆桿，昨日從後9洞出發，第18洞吞下雙柏忌，單回4鳥4柏忌1雙柏忌，繳出高於標準2桿的74桿成績，在77名參賽選手中並列72完賽，猛虎變成病貓，讓人不慎唏噓。

(中時 )