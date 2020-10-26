《財訊》雙周刊社長謝金河昨在臉書發文，雖表示對美國大選內情瞭解不很深入，不敢亂猜，但舉出觀點、詢問友人，都暗示川普(Donald Trump)連任美國總統可能性，此篇名為《全世界都在賭這一局！》的文，也再次點名「股神」巴菲特(Warren Buffett)尚未表態，意指從行情來看，誰贏還不是那麼篤定。

謝金河開頭就描述自己觀看川普投票新聞，寫到「我緊盯著電視螢幕，川普看起來氣定神閒，看起來不像要輸的樣子。」他還稱擺在零售店中的T-shirt，川普紅T標價6.99美元，拜登(Joe Biden)綠T標價2.99美元，箇中似有乾坤。(註：推測表示其訴求收入族群不同)

他指出川普、拜登最大不同在中國路線，於是全世界都睜大眼睛，甚至賭盤盡出，比自己國家大選更受關注。台灣媒體也壁壘分明各自押寶，偏藍希望拜登勝選，偏綠期待川普勝出，中國、南韓、日本、印度，不同國家也有不同期待。謝金河舉沈富雄為例，表示評論大師估拜登百分百穩當選，但他自己問范疇大師，卻堅持且肯定，川普當選毫無疑義，非常有把握。

謝金河指這場大選有3點值得關注，一是選前美國主流媒體幾乎毫不掩飾全力支持拜登，而拜登選前民調也遙遙領先，如果翻盤？這對媒體生態可能帶來重大影響；二是美國選民對中國的態度，可能是很大的變數，尤其是拜登兒子的電腦門事件，美國出現很多諷刺性的漫畫，都與中國有關；三是川普在2016年11月6日當選總統以來，美國股市出現史上最大的牛市，川普如果沒有選上，美國股市可能面臨很大的變化。

在結語謝金河指出，種種跡象顯示華爾街在中國有龐大利益，看起來一面倒押拜登。「華爾街一向是市場情報中心，這幾天美國股市應該會逐漸反應川普，拜登的行情。還有一個值得注意的是，股神巴菲特到今天都沒有表態！ 」

(中時新聞網)