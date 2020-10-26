桃園一名女子小君與男友在同間公司任職，不料她被公司職位僅次於總經理的施姓協理看上，屢次對她伸出狼爪，第一次因生理期報到逃過一劫，第二次儘管男友每5分鐘打一次電話，施男緊張到軟掉，但仍在轎車上性侵得逞。桃園地院一審依妨害性自主罪判施男5年2月徒刑。檢方上訴，高院加重改判6年7個月。可上訴。

判決書指出，小君與男友都是施男下屬，2018年3月中，施男藉口談論小君男友，要求小君到其住處聊天。小君擔心若不赴約會影響男友的工作，只好答應，並請男友每隔幾分鐘就打電話給她確認狀況。

不料一進屋內，施男立即將小君撲倒床上打算性侵，小君不斷反抗、聲稱生理期來，施男還不罷手，直到隔著褲子摸到衛生棉，施男才停手，但仍對小君強吻擁抱。

同年3月底，施男再次邀約小君，開車載她到某餐廳的停車場，在副駕駛座將生殖器放入小君下體，性侵得逞。期間小君男友仍是用狂打電話方式，試圖保護女友，施男遭到干擾無法勃起並未射精。事後，小君情緒崩潰，向男友哭說「我很髒，這樣你還要嗎？」

施男辯稱沒有濫用職權、沒有犯罪意圖，更沒有強迫威嚇，只是用追求女朋友的方式對待小君。但桃園地院審理認為，施男身為小君主管，竟視他人性自主決定權為無物，對小君身心造成嚴重傷害，依妨害性自主罪判他5年2月徒刑。可上訴。

案經檢察官上訴，高院審酌施男每次犯行間隔不久，所犯數罪均屬性侵，考量所侵犯者具有不可替代性、不可回復性之個人法益，考量施男碩士畢業、家境小康，兼顧比例原則、平則原則等一切情狀後，依刑法第51條第五款規定，應執行6年7個月。可上訴。

(中時新聞網)