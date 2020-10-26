近期中國大陸採砂船靠近馬祖南竿海域，行政院長蘇貞昌26日赴桃園參加桃園會展中心動土時對此表示，國軍保護國土安全盡心盡力，過去中國大陸採砂船違法越界，都是扣船嚴辦，船拍賣人法辦，都是嚴格辦理，維護國家安全做到滴水不漏。而政府機關遭駭來自中國大陸的駭客，蘇貞昌表示，中國大陸駭客擾亂全世界不只是台灣，而台灣站在第一線也非常經驗，蔡總統已經要求政府部門每一單位做好資安管理，持續戰戰兢兢不讓駭客得逞。

對於中天執照今天舉辦聽證會，蘇貞昌說，審查不是關不關台問題，而是執照到期，要看電視台視頻有沒有違法，有沒有做到當初設台的本意，都是因為執照期限時間到了，NCC依法行使職權，獨立運作，外界不應給予干涉或多所批評，這才是干涉他們的獨立運作。他強調，而NCC的委員都是學有專精，都是經過利立法院同意就任，他們會依法行使職權，同時對於相關頻道到期，是不是讓他繼續延期等，都會進行最公正的審理，政府不會干預。

媒體也問及美麗島一份民調指出桃園市長鄭文燦與副總統賴清德在民眾的信任指數，蘇貞昌說，鄭市長是一位非常好的市長，他正努力在市長的崗位上，我們應該多給他關心加油，「今年才2020年，2024還早得很」。

(中時 )