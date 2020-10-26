新疆喀什昨晚公布137例新冠肺炎無症狀感染者，已有4個鄉鎮升級為高風險地區。大陸疾病預防控制中心原副主任，公共衛生和流行病學專家楊功煥表示，因尚不明晰流調的具體情況，尚無法判定具體原因。但楊功煥提出，此次疫情與冬季來臨，氣溫下降有一定關聯。

《紅星新聞》報導，「雖然是連續2天通報確診病例，但並不能說明確診患者是在這2天才被感染。」楊功煥表示，儘管24日通報了一例無症狀感染者病例，第2天無症狀感染者病例就增至137人，但這部分病例或在前期與第一例病例接觸時已被感染，只是在對第一例患者進行流行病學調查時才被排查出來。

今年7月中旬，烏魯木齊發現新冠肺炎確診病例後，根據烏魯木齊官方通報，截至到8月2日，當地確診病例當時超過500例。8月之後，當地疫情得到有效控制。時隔2個多月時間，為何新疆又再次出現疫情？楊功煥解釋，這並不意味著新疆的疫情防控失效，也並不能斷定疫情將大面積蔓延。

「相比於其他國家的疫情發展情況，大陸疫情的防控已取得明顯成效，但在外防輸入、加之新冠病毒本身的傳染特性上，任何地方出現幾十個甚至上百個確診病例均不足為奇。」楊功煥表示，「2次疫情都屬於小範圍的零星病例，其實無論是過去還是現在，甚至有可能在將來，各地出現疫情的小波動都有可能，但絕不會再出現1月時武漢的嚴重疫情，公眾不必太過恐慌。」

導致本次喀什疫情的原因是什麼呢？楊功煥表示，因尚不明晰流調的具體情況，尚無法判定具體原因。但楊功煥提出，此次疫情與冬季來臨，氣溫下降有一定關聯。

楊功煥解釋稱，隨著氣溫下降，新冠病毒活性會有所增加，這也是疾病發生的規律。在楊功煥看來，包括此次新疆喀什疫情，也同樣與當地氣溫下降有關。

根據天山網報導，目前，新疆喀什已啓動一級應急響應，4個鄉鎮已升級為高風險地區，新疆維吾爾自治區也已抽調600余名核酸檢測人員緊急支援喀什，預計到10月27日將完成喀什地區全員核酸檢測。

對於接下來的防控攻堅點，楊功煥認為，應盡快找到社會中是否還存在無症狀感染者，並做好確診患者和密切接觸者的隔離工作。「只要隔離措施到位，喀什地區的疫情依然可防可控。」

(中時 )