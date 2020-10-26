距離含萊克多巴胺美豬開放只剩不到2個月，許多民眾擔心國內未來可能開放萊劑使用，農委會主委陳吉仲今(26)日表示，國內養豬業者絕對不會使用萊客多巴胺，外界勿再誤傳國內將開放使用。

立法院經濟聯席會今日審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案」公聽會，產官學代表均出席，包含農委會、經濟部、財政部、教育部、中華民國養豬協會、臺大醫學院毒理研究所等。

陳吉仲指出，過去2個月來農委會已經下鄉辦了30幾場座談會，參與農民超過2500人，總計有6600名農民從事養豬相關產業，強調絕對確保國內豬農不使用萊劑，今日公聽會上也將再次說明百億養豬基金的使用，包含屠宰場設備更新、肉品冷鏈升級等讓國產養豬產業競爭力提升，並穩定國產豬價。

陳吉仲強調，今年9月7日已將預告文字調整為「乙型受體素為禁止國內製造，調劑，輸入，輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」並正式公告，外界勿再誤傳國內將開放使用萊劑。

至於畜牧場的用藥監測部分，過去牛、豬、羊、雞等都是萊劑零檢出，每年都會透過抽檢超過8000件來辦理，針對各界疑慮也將持續搜集各方意見。

(中時 )