李姓男子去年因吸毒遭台北地檢署送觀察、勒戒，竟偽造醫院診斷證明，佯稱自己因罹患肝癌二期，接受開刀手術，須住院兩個月休養，向北檢申請延期勒戒，由於李男偽造手法拙劣，被檢察官識破，北檢依偽造文書罪嫌起訴李男。

起訴指出，李男因吸毒遭北檢送觀察、勒戒，為求暫緩執行，利用去年10月4日因病到台北醫學大學附設醫院看診取得的診斷證明書，影印後作為底稿，先以修正液塗去原記載之地址、應診日期、病名內容、醫師囑言內容、證明書開立日期，再以電腦繕打住址、修改應診日期、病名「肝癌第二期、慢性病毒性肝炎」。

李並以電腦繕打偽造醫囑「患者因上述疾病，於108年11月18日來本院住院，於108年11月19日接受肝腫瘤切除手術。術後當日移轉至加護病房觀察。於108年11月24日轉普通病房住院。日後出院也宜續休養兩個月。宜於門診持續追蹤治療」後，列印剪貼至證明書影本上，再以手寫方式將醫院印信及醫師章下方2處證明書開立日期填補為「108年11月24日、108／11／24」。

李男偽造診斷證明後，即以傳真方式將偽造證明併同申請延期勒戒狀，向北檢申請延緩執行，結果被檢察官發現異常，主動分案並指示台北市調查處偵辦。

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(中時 )