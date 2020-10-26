秋冬螃蟹正值肥鮮，簡單清蒸就很好吃，各種烹調手法更是為清甜蟹肉、鮮美蟹膏賦予多樣豐富滋味。

位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」，在秋冬時節，除了原本的日本A5和牛、澳洲9+和牛，再選用北海道空運來台的野生毛蟹、松葉蟹搭配，以茶碗蒸（松葉蟹生海苔茶碗蒸）、天婦羅（松葉蟹天婦羅）、朴葉味噌燒（毛蟹味噌燒）、釜飯（松葉蟹釜飯）等料理方式呈現季節鮮蟹的甘鮮滋味，並運用甘醇紹興酒香與濃郁起司將蟹鮮與肉香結合，激盪出極致美味。

澳洲和牛舌佐蟹膏。(圖／樂軒和牛割烹提供)

「澳洲和牛舌佐蟹膏」使用澳洲9+和牛舌2公分厚切，經長炭窯烤爐炭烤、煙燻，再將秋葉蟹膏加入薑、麻油拌炒，澆淋紹興酒增添溫潤香氣，為蟹膏鮮味增添柔和圓潤，一起品嘗香醇又豐美。

日本A5和牛佐蟹肉。(圖／樂軒和牛割烹提供)

「日本A5和牛佐蟹肉」的日本A5和牛紐約克煙燻及油脂香氣誘人，油花適中，口感軟嫩。松葉蟹肉以薄脆酥煎切達起司捲起，為甘鮮蟹肉增添濃郁奶香，呼應和牛豐潤油香。

花雕冷花蟹。(圖／余玫鈴攝)

台北林森北路底的歐華酒店歐華軒中餐廳，最近請來擁有40年豐富廚藝的廣東籍主廚卓漢騰師傅掌廚，做出多道蟹味美饌，像是粵式經典風味的避風塘沙公、黑胡椒沙公，還有潮州、台式、泰式特色風味的星洲辣沙公、花雕冷花蟹、荷香雞鮑蟹、麻香處女蟳、粉絲焗花蟹、清蒸萬里蟹、紅蟳糯米飯、芙蓉三點蟹、泰式咖哩蟹，一定會讓愛吃蟹的客人大大滿足。

荷香雞鮑蟹。(圖／余玫鈴攝)

其中「花雕冷花蟹」採用花雕酒、枸杞和花蟹一起大火蒸熟，將鮮甜之味鎖住後冷卻，再以濃縮雞高湯浸泡冰鎮，酒香沁入蟹肉鮮甜滋味口口滿足，而「荷香雞鮑蟹」採荷葉包裹蒸煮方式增添出荷葉的香味，以簡單的烹調融合出螃蟹、雞肉、鮑魚各種食材的原汁鮮味。

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(中時新聞網)