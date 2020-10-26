南投3歲女童遭虐殺棄屍案，竟是媽媽的同居人陳姓嫌犯餵食毒品安非他命致死，女童的彭姓生母謀議棄屍！檢察官偵查終結，依殺人及遺棄屍體等罪嫌，向地院提起公訴，並求處陳嫌無期徒刑、彭母有期徒刑2年。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍指出，陳嫌自2020年2月14日起至6月4日，基於凌虐、傷害女童之犯意，多次在南投縣南投巿、台中巿大里區等處，先持不詳鈍器毆打女童頭部，致女童受有顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血等傷害，於送醫時卻偽稱女童是不慎遭車撞擊。

陳姓嫌犯餵女童毒品致死，檢方求處死刑。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

嗣後又以鐵尺、鞋拔毆打女童，或以竹籤戳刺女童大腿及胸腹部，更為避免女童跑鬧而持膠帶纏繞女童頭部及眼睛，甚且不許女童睡在床上，要求睡地板，持續對女童施加身體上或精神上、不人道，且足以妨害女童身心健康的凌辱、虐待行為。

今年6月7日，陳嫌以不詳方式餵食女童安非他命及FM2，致女童於同日下午，因毒品作用造成呼吸功能抑制而窒息死亡！

陳嫌本欲隱瞞，但蔡嫌及彭嫌得知女童死亡後，3人竟謀議棄屍，先由蔡嫌及陳嫌將女童遺體以棉被包裹後，載運至南投縣名間鄉陳嫌叔叔住處房間衣櫃內棄置；後來，陳嫌及彭嫌於6月19日及20日，將女童遺體改以掩埋方式棄置在前址建物旁樹下。

蔡姓嫌犯因心生不安，在8月上旬寫自白書寄送南投警分局，檢察官隨即提訊在監執行的蔡嫌，經整合相關證據後，於9月2日親自帶隊至案發地、棄屍地及彭嫌住處等地執行搜索，同時命警拘提陳嫌及彭嫌，並在9月3日在南投縣名間鄉某民宅旁樹下，起出女童遺體，並查扣埋屍所用之犯罪工具等物，隨即督同法醫師依兒童死亡檢視機制相驗、解剖，經訊問犯嫌及相關證人後，向法院聲請羈押陳嫌及彭嫌獲准。

南投地檢署檢察長張曉雯，也請犯罪被害人保護協會南投分會，派員協助、關懷女童的外婆及生父，提供法律諮詢、關懷陪伴，並提供5000元慰問金給家屬，且持續規畫相關協助。

由於女童已死亡多時，屍體嚴重腐敗，雖查證不易，但承辦檢察官為替死者發聲、還女童公道，除依法務部研議的「重大兒虐偵辦流程」，督同法醫師於相驗時填具「6歲以下兒童死亡原因檢核表」，詳查幼童死因外，更為查明詳情，密集訊問包含醫護等11名證人，調取女童病歷紀錄、勘查陳嫌等人手機、調取、勘查監視器、行車紀錄等事證，進行地毯式蒐證，再經中國醫藥大學兒童醫院兒少保護中心提供兒虐專業意見，釐清女童死亡原因及受虐情形，確認女童生前持續受凌虐，最終因遭餵食毒品，產生抑制呼吸作用而窒息死亡。

檢察官認為，陳嫌僅因個人情緒因素、視女童生命如草芥、任意毆打、傷害毫無反抗能力的女童，更因餵食女童毒品造成死亡，犯後為求脫罪而為荒誕、脫逸事實的辯詞否認犯行；而彭嫌為女童生母，卻罔顧為人母的扶養保護義務，不僅疏於照料女童，且對女童經常遍體麟傷未加聞問，甚且於知悉女童死亡後，提議湮滅證據遺棄屍體，未妥善安置亡靈，因此，請求法院就被告陳嫌、彭嫌從重量刑。

(中時 )