高雄輕軌第二期工程即將復工，鼓山區美術館路、大順路段許多大樓社區掛起布條表達反對，但24日清晨卻遭人持利器割壞，宣稱看不慣「妨礙市容」；市議員黃紹庭痛批，陳其邁主政下的高雄已無表達意見自由，往昔韓市府拆Wecare高雄違法廣告，被綠營群起攻擊，如今面對反輕軌布條遭破壞，「一向標舉民主進步價值的綠營政客們，難道還要繼續視而不見，不用出面厲聲斥責如此違法行為嗎？」

警方調查，「噹噹噹，小火車誰能忍」、「輕軌無罪，路線不對」等反對輕軌二階復工的布條，共有5面遭破壞，另有2布條繩索被割斷，事後找到涉案的48歲曾姓男子，他供稱，只是因為看不慣布條「有礙觀瞻、妨礙市容」而動手。

黃紹庭26日在臉書發文喊話「陳其邁市長你在哪裡？Wecare你不care了嗎？」他說，陳其邁上任後宣布輕軌二階續建，儘管引起沿線居民強烈反彈，市府仍執意硬幹到底，居民為了讓外界知道真實民意，只好發起自救，紛紛在自家大樓懸掛陳情布條，表達輕軌建成後可能帶來的生活不便。

他質疑，破壞布條的男子輕描淡寫辯稱，因布條「有礙觀瞻、妨礙市容」才下手，「這樣的說法有誰會相信？難道背後真的完全沒有受人指使，只是單純的一樁個案及個人行為？」

黃紹庭說，5、6月罷韓團體「WeCare高雄」未經申請、違法在大樓外牆上懸掛罷韓廣告，被主管機關取締拆除，結果當時綠營民代從中央到地方「總動員」群起攻之，甚至將韓市府依法行政的處置行為扭曲成「封民主之城」。

他諷刺說，反觀如今反輕軌二階沿路的住民，在自家房子掛起布條表達反對意見，遭人刻意破壞後，卻不見任何綠營人士站出來譴責，「過去高雄人最引以為傲的『民主聖地』封號，在綠營執政下，如今還容得下一絲絲不同的意見嗎？」、「綠色果然是原諒的顏色」、「民進黨『雙標』功力再現」。

(中時 )