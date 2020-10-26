台中市20多歲年輕媽媽疑與前老闆有財務糾紛，下海當傳播妹抵債，但其2歲與剛滿月的女兒卻驚傳被凌虐，2女童被警方帶出時，不哭不鬧相當乖巧，但臉部手腳都有傷，令人心疼，2童昨深夜緊急送中國附醫檢查傷勢，另警方偵訊女童母親及其男友、楊姓前老闆，進一步調查釐清整起案件發生。

據了解，女童母親25日深夜向何姓女友人求助，何女除報警也在事發地點與醫院急診室以直播方式，揭露疑似虐童經過，最後警方救出2幼童，再帶回遭指控虐童的楊姓前老闆說明。

何姓女直播主指出，2名女童是稚齡，甚至「餵餿水」、「餵菸草」、打完哭鬧關陽台等疑凌虐行為，真的是太過分，2個小孩子真的很乖，尤其剛滿月女童被警察抱下來，不哭也不鬧，2歲姊姊也是，而且看到人就會微笑，很討喜、很親人，再如何都不能動手打小孩。

何姓女直播主說，她會以臉書直播方式揭露疑似虐童案，是因為她是女方的好友，得知此事、挺身而出，另公開給社會大眾知道此事，不要忽視兒童安全與保護，重視虐童議題。

(中時 )