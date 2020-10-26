南韓人氣女團ITZY，成員不僅各個會唱、會跳還同時擁有超高顏值，出道短短一年便圈粉無數成為南韓大勢女團之一。其中一位成員Lia更憑著獨特的個人魅力而受到大批粉絲的喜愛，但近日她出道前的照片卻在網路上流傳開來，圓潤的臉蛋及身型讓不少網友直呼「看不出來」。

小時候曾在加拿大待過一段時間的Lia，出道前便傳出家世背景十分雄厚，在練習生時期所念的國際貴族學校一年的學費就要6000萬韓元(約台幣164萬)，加上先前她曾公開過母親在校任職的音樂老師身份及照片，母女倆出眾的氣質與美貌驚艷不少人。

在 Instagram 查看這則貼文 ITZY（@itzy.all.in.us）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 7:12 張貼

不過，近日網路上卻流出Lia尚未出道時的舊照，只見照片中的她雖身材比現在圓潤許多，臉蛋也還有稚氣的「嬰兒肥」，但烏黑的秀髮及精緻的五官依然沒有太大的變化。

不少網友看了紛紛留言「真沒想過她有胖過」、「看來她真的很努力減肥」、「以前肉肉的也很可愛」、「其實她真的從小美到大」、「看小時候的照片更確定她絕對沒整型」意外獲得一片好評。

ITZY Lia出道前「不是長這樣」 驚人舊照遭瘋傳（圖／kpop.asiachan.com）

(中時新聞網)