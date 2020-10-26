高雄市政府青年局為提升青年公共參與能量，培育青年實際投入政策規劃，於日前舉辦「青出於藍公民培力計畫」營隊。盼啟蒙青年認識學習「志工服務」、「社區參與」、「國際交流」的議題行動，進而輔導學員在結訓後即能實際參與「公共政策提案」。

為期2天的「青出於藍」活動由願景青年行動網協會主任陳建銘帶來海外志工實例開場，數位文化協會講師莊哲昀講述以數位工具改造社區，並實地走訪NGO組織「愛克曼兒童及青少年協會」、結合社會學的「李法憲生態農場」，體驗廢棄物再生的「梓平社區」，激發學員深度挖掘提案主題。

最後以工作坊型態激發思辨，完成提案上傳國發會「公共政策網路參與平台」。

青年局長張以理表示，此次「青出於藍」活動是以實際走入社區的方式，親身體驗身邊的人事物，激發學員思考，達到完整的體驗學習效果。

張以理指出，活動除了呼應青年關注涵蓋經濟、社會與環境3個面向的聯合國2030永續發展目標，燃起青年對地方到全球SDGs（聯合國永續發展目標）的重視，更期望透過帶領青年進行課程研習與實地走訪，進而從方案構思到展開行動，達到為公共議題積極提案，以正向解決思考之目標，持續為各種社會問題尋求解方。

(中時 )