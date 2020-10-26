人民幣中間價貶值22基點 10:012020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價26日報6.6725，貶值22個基點；上一交易日中間價6.6703，上一交易日官方收盤價6.6690，上日夜盤報收6.6864。 (工商 ) #貶值 #基點 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾低接美元 銀行各祭優惠 04:102020/10/26 投資理財 人行：數位貨幣、行動支付 非競爭關係 04:102020/10/26 全球財經 具獲利成長與現金股利雙優勢 外資調升宏碁、緯創目標價 04:102020/10/26 證券．權證 三星會長李健熙病逝 遺產稅估10兆韓元 04:102020/10/26 財經要聞 去年最賺錢巡演 美國選用BTS出的韓文教材 20:002020/10/25 財經 缺櫃加缺倉 船公司漲價應對 04:102020/10/26 財經要聞 螞蟻A股IPO 報價傳每股69元人民幣 04:102020/10/26 財經要聞 亞鄰最低價限制 汽油、柴油價格均不調整 13:062020/10/25 生活 互聯網買菜大戰開打 04:102020/10/25 專題周報 三星會長李健熙病逝 天價遺產稅 恐高達2675億 04:102020/10/26 國際大事 財經熱門新聞 地價稅即將開徵 兆豐銀行祭3大優惠 - 財經 - 工商 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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