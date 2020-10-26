陸股三大指數開低，滬指開盤報3,258.70點，跌0.59％；深成指開盤報13,056.30點，跌0.55％；創業板指開盤報2,585.79點，跌0.58％。

從盤面上看，券商類股持續下挫，中銀證券跌6％，光大證券、中信證券、第一創業、招商證券、國聯證券等集體下跌。此外，白酒類股大跌，伊力特逼近跌停，金徽酒跌7％，迎駕貢酒、金種子酒、口子窖、貴州茅台紛紛下挫。

(工商 )

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