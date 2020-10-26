陸股開低 滬指開盤跌0.59％ 10:092020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開低，滬指開盤報3,258.70點，跌0.59％；深成指開盤報13,056.30點，跌0.55％；創業板指開盤報2,585.79點，跌0.58％。 從盤面上看，券商類股持續下挫，中銀證券跌6％，光大證券、中信證券、第一創業、招商證券、國聯證券等集體下跌。此外，白酒類股大跌，伊力特逼近跌停，金徽酒跌7％，迎駕貢酒、金種子酒、口子窖、貴州茅台紛紛下挫。 (工商 ) #開盤 #陸股 #滬指 #類股 #下挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股開低走高 深成指午間收盤漲0.41％ 11:512020/10/26 財經 1分鐘讀財經》盤中零股交易今起跑 成交值估漲5倍 08:052020/10/26 財經 《國際金融》觀望重量級財報＋疫情急升 美股期貨走跌 10:002020/10/26 財經 盤中零股交易今起跑 04:102020/10/26 財經要聞 零股盤中交易上路 歷史性第1筆搓合台積電成交破9000股 09:212020/10/26 財經 《期貨》三大期指攜手開高 11月台指期漲10點 09:082020/10/26 財經 陸股基金定期定額 瞄準新經濟題材 04:102020/10/26 投資理財 經理人看美股 逾5成押多 04:102020/10/26 全球財經 過去20年經驗 全球股市Q4 上漲機率近七成 04:102020/10/26 投資理財 財報周開跑 美股基金吸金稱冠 04:102020/10/26 投資理財 財經熱門新聞 紅色供應鏈逼近！傳郭董成立專案組摧毀立訊 鴻海回應了 - 財經 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 要聞 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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