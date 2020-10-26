香港知名導演爾冬陞因在節目《演員請就位》中的毒舌表現，再度引發話題，一舉一動都受到關注，甚至還有網友挖出，因為周杰倫和爾冬陞哥哥姜大衛的長相太相似，過去他曾懷疑周杰倫是哥哥的私生子，還積極想找出證據。

爾冬陞過去接受訪問時，就曾毫不避諱地大方坦承，當年他初次見到周杰倫感到十分震驚，由於周杰倫長得實在太像姜大衛，爾冬陞當下簡直不敢相信自己的眼睛，「我甚至一度懷疑周董該不會就是姜大衛的私生子。」

為了印證此事，爾冬陞還特別上網查找周杰倫的生日，發現姜大衛大周杰倫32歲，再回推哥哥當時的情況，發現周杰倫出生前10個月，他竟然真的身在台灣，「他完全就是我哥年輕時啊」，神巧合讓他忍不住大開玩笑，這話題也意外成為焦點，讓外界笑翻。

姜大衛年輕時的模樣。（圖/翻攝自微博）

周杰倫被懷疑是姜大衛私生子。（圖/翻攝自微博）

然而其實兩人相像一事早已不是新聞，過去就曾多次被拿出來調侃，2013年，周杰倫因耳聞自己和前輩相像，自導自演電影《天台》時，還找來姜大衛客串，飾演他戲中角色的老年版，自嘲一直想親自問姜大衛，「你有沒有覺得我們年輕時很像？」

(中時新聞網)