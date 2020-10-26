新疆維吾爾自治區喀什地區疏附縣的定期檢測24日新發現1例新冠肺炎無症狀感染者，經過大規模採樣檢測，已查出137例無症狀感染者，均與確診病人的父母所在的三村工廠相關聯。中國疾病控制中心原副主任楊功煥指出，新冠病毒活躍程度有所增加，與冬季來臨致氣溫下降有一定關連。

喀什地區已為此重新啟動一響應，檢測採樣總數已超過30萬人，預計2天時間全區民眾完成核酸檢測。

楊功煥認為，新疆出現新一波疫情並不意味其防控失效，亦不能斷定疫情將大面積蔓延。她又指，各地未來或會出現「疫情的小波動」，但絕不會再出現1月時武漢的嚴重疫情，呼籲公眾不必過於恐慌。

她解釋，中國的疫情防控已取得明顯成效，但在外防輸入、加上新冠病毒本身的傳染特性，任何地方出現幾十個甚至上百個確診病例均也不足為奇。

楊功煥說，應盡快找到社會中是否仍存在無症狀感染者，做好確診患者和密切接觸者的隔離工作，只要隔離措施到位，喀什地區的疫情依然可防可控。

(旺報 )