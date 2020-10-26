華夏(1305)受惠PVC報價持續高下，第三季獲利拚虧轉盈，且第四季行情將可望延續下去，華夏今反應基本面利多，股價開高走高，一度上漲近3%。

華夏主力產品PVC遠東區現貨報價，從4月底每公噸約620美元，持續走升至9月中每公噸達900美元，上漲幅度約45%，有利於華夏第三季獲利動能優於第二季，儘管乙烯法PVC上游原料乙烯及EDC的價格也同步走揚，但PVC上漲金額遠超過上游原料，法人樂觀預估，華夏第三季每股獲利將達0.3元，相較第二季轉虧為盈。

以目前全球PVC的主要生產方式主要有兩種，包括乙烯法和電石法，乙烯法主要用於大陸以外的國家，幾乎都利用石油煉化產品，至於電石法，則是透過焦碳在電爐反應而得電石，用以生產PVC，因為大陸地區石油少，煤礦量多，故80%的PVC產能均採用電石法，以原油價格和焦煤價格來說，光是第三季，西德州原油下跌2.6%，大陸市場焦炭上漲6.4%，若以今年整體來看，差距幅度更大，在低油價環境下，有利於採用乙烯法生產的華夏PVC產能。

另外，今年8月下旬美國德州、路州受Laura颶風襲擊，造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬，使得PVC供給轉緊，加上PVC在疫情影響下，第二季起PVC供給就開始轉緊，加上目前疫情持續在北美加溫，故也將有利華夏第四季的獲利表現。

(時報資訊)