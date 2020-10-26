投資人觀望即將陸續出爐的重量級財報、近來美國的新冠肺炎確診數急飆，以及美國大選逐步逼近，周日隔夜美股指數期貨走跌。

目前道瓊指數期貨跌89點或0.32%，為28,100點。標普500指數期貨跌0.35%，那斯達克100指數期貨跌0.31%。

美國的新冠狀病毒單日確診數再創新高，在「陽光帶」（sun belt states）這幾個州的疫情反彈後，根據約翰．霍普金斯大學所做的統計調查，上周五、周六連續兩天，美國的新增確診數都超過83,000例，打破7月創下的約77,300例單日新高記錄。

白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）周日表示：「在新增確診數激增的情況下，美國不會去控制住疫情，而是去控制我們會擁有疫苗、療法等事實」。

美國副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長蕭特（Marc Short）、政治顧問歐布斯特（Marty Obst）等4名親信確診，不過其辦公室表示，副總統彭斯與其夫人的檢測結果均為陰性，因此不會進行自我隔離。

本周為10月最後一周，也是11月3日美國總統與國會大選前最後一個完整的交易期。前副總統拜登在全國民調中仍然明顯領先川普，不過近來雙方差距已略有縮小。華爾街主要指數月線目前仍可望收高，標普500指數與那斯達克指數目前為止漲逾3%，道瓊指數漲約2%。

蘋果、微軟、臉書、Alphabet、亞馬遜、波音與開拓重工將於本周發布財報，而美國第三季國內生產毛額（GDP）將於周四公布，都將是市場關注的焦點。

(時報資訊)