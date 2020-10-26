永豐實(6790)明(27)日將登錄興櫃，每股認購價格為39.5元。2020年度上半年合併營收50.16億元，歸屬於母公司業主稅後淨利6.41億元，每股盈餘2.65元。截至今年9月止，實收資本額為新台幣24.49億元。

永豐實在2007年自母公司永豐餘分割獨立，握有全球近百項的專利技術，生產據點跨足兩岸，包含位於台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山的紙品廠及在台灣桃園的清潔用品廠。主要從事家庭用紙及清潔產品之製造、銷售及代理，旗下紙品包含「五月花」、「得意」、「柔情」，以不同產品定位區隔廣受歡迎。潔品品牌則有臺灣消費者認知天然潔品品牌第一名的「橘子工坊」及以香氛為訴求的「植淨美」與實惠好用的「得意」。

2020年上半年受COVID-19疫情影響，永豐實全力配合政府政策，讓民眾可安心採購民生物資，近期更榮獲行政院頒發2020防疫國家隊勳章。橘子工坊研發2年的洗淨病毒洗衣精與制菌清潔噴霧於今年第二季上市，獲得「SNQ國家品質標章-防疫產品類」認證肯定；累積10年研發技術，橘子工坊於第三季推出全球首見零添加水「五合一洗衣金球」新型態洗衣膠囊，提供民眾更便利的選擇。

2019年合併營收105.49億元，歸屬於母公司業主稅後淨利4.65億元，每股盈餘為1.92元；2020年度上半年合併營收50.16億元，歸屬於母公司業主稅後淨利6.41億元，每股盈餘2.65元。

(時報資訊)