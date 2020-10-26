利比亞油增，上周五歐美原油期貨跌逾1.5%；據利比亞國家石油公司(NOC)表示，利比亞於解除軍事封鎖後，將重返供應市場，預期四周內產量將來到100萬桶/日，加上義大利及美國部分州，所通報新冠疫情單日確診人數創新高，其中法國亦將宵禁令擴大涵蓋至總人口的三分之二，令投資人擔心原油需求將受到減少影響。

美國總統候選人拜登(Joe Biden)於最後一場辯論所提出的能源政策，訴求將可再生能源取代石化燃料，藉此實現零排放。對手川普(Donald Trump)質疑這將影響傳統能源行業工作者的生計，亦恐使未來的石油產業充滿變數，引發賣壓出籠。其中美國原油跌幅1.9%，倫敦原油跌幅1.6%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.79美元，報每桶39.85美元；11月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.15美元；11月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.14美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.69美元，報每桶41.77美元。(商品行情網)

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