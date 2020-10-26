儘管「小皇帝」詹姆斯與「小飛俠」布萊恩打球風格並不相同，兩人卻有不少相似之處，湖人總管佩林卡接受《ESPN》權威記者沃納洛斯基訪問表示，詹皇與布萊恩之間擁有不少共通點，尤其是共同擁有一個目標，那就是為了爭冠不惜一切代價！

「布萊恩與詹姆斯有個最明顯的共通點，就是他們都熱愛籃球，」佩林卡說，「對於他們來說，還有一個很有趣的點，那就是他們從來不會滿足，且沒什麼得分目標，他們只有一個贏下總冠軍的目標，為了奪冠，他們會瘋狂去做任何事。」

「假如今年1月26日沒有發生那場悲劇(布萊恩搭乘直升機墜機身亡)，也許布萊恩跟詹姆斯之間關係可以更進一步，」佩林卡表示，「但在1月26日之後我所看到的是，布萊恩跟詹姆斯之間，在某種意義上更多是精神上的，也更強大。」

詹姆斯在2018年夏天宣布從騎士跳槽湖人，等同從布萊恩手上接過湖人當家一哥的光環，隨著詹皇上季領軍湖人拿下隊史第17冠，更獲生涯第4次總冠軍賽MVP，達成他先前預告要幫布萊恩奪冠承諾，或許全新湖人王朝即將就此展開。

(中時 )