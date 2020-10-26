趙孟姿、許孟哲於今年7月迎來寶貝女兒Doreen，晉升新手媽媽的趙孟姿，時常在社群上分享育兒日記，對於寶貝女兒已開始漸漸認人、健康成長，讓她體會到身為母親的不易。

除了母親的角色越來越上手，另一項讓她困擾的就是產後肚子上的子母線什麼時候會消失！產後3個月，積極游泳瘦身的她，也在IG PO文：「今天被孟哲抓來泳池訓練，一路上太想睡覺一直對他碎碎念，但上次已經放他一次鴿子，今天只好乖乖來了......雖然很懶又很累，還伴隨著一點不甘願，但離開泳池心情好~放~鬆~，當媽咪以後沒這麼放鬆過！！果然做喜歡的事就算很累還是很療癒。看來要常常提醒自己，再忙都不要放棄療癒自己阿！！」

趙孟姿產後大方秀身材 (圖/ 翻攝自趙孟姿IG)

此照片一PO出，纖細的身材、平坦的小腹，簡直與產前身材幾乎無差別，甚至還秀出人人稱羨的川字肌，讓網友驚呼：「這個身材恢復的太驚人」、「身材好好呀！！生完寶寶怎麼肚皮不會鬆鬆的」、「J個腰.. 太強惹」、「這剛生玩後的身材跟根本逼人啊」、「這是剛生產完的樣子嗎？我不相信，太美了吧！」

(中時新聞網)