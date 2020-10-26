永豐實（6790）預計27日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃認購價格為每股39.5元。

永豐實去年合併營收105.49億元，歸屬母公司業主稅後淨利4.65億元，每股盈餘1.92元；2020年度上半年合併營收50.16億元，歸屬母公司業主稅後淨利6.41億元，每股盈餘2.65元。截至今年9月，實收資本額為24.49億元。

永豐實主要從事家庭用紙及清潔產品製造、銷售及代理，旗下紙品包含五月花、得意、柔情，以不同產品定位區隔廣受歡迎；潔品則有天然潔品領導品牌橘子工坊、訴求香氛的植淨美，與實惠好用的得意。

橘子工坊研發2年的洗淨病毒洗衣精與制菌清潔噴霧今年第二季上市，獲得「SNQ國家品質標章-防疫產品類」認證；累積10年研發技術，橘子工坊於第三季推出全球首見零添加水「五合一洗衣金球」新型態洗衣膠囊。

此外，五月花厚棒衛生紙得到國家品牌玉山獎最佳產品，看準消費者的「厚」需求，永豐實9月底再推出五月花厚棒廚紙。

永豐實於2007年自母公司永豐餘分割獨立，傳承永豐餘自1946年獨力生產出臺灣第一張衛生紙的深厚技術，握有全球近百項的專利技術，生產據點跨足兩岸，包含位於臺灣楊梅、清水及大陸揚州、昆山的紙品廠，以及在台灣桃園的潔品廠。

(工商 )