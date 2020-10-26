市府教育局長楊振昇指出，目前尚未到各校綁卡，跨局處的會議教育局都有參加，學校尚未進行作業。（陳世宗攝）

交通局推明年1月1日起免費公車限定市民，市議員陳淑華今日為學校教師請命，她說台中市民必須辦理綁卡才能搭乘免費公車，學校的人數最多，是最大的群體，自然是被市府鎖定的目標，由學校推動是否會影響校務推動與教學。

市府教育局長楊振昇指出，目前尚未到各校綁卡，跨局處的會議教育局有參加，學校尚未進行作業，教育局會避免對老師教學造成影響；將持續與相關局處溝通，不致於會影響校務運作。

陳淑華說，市府急著透過學校發給學生個資的家長同意書。根據發給學生帶回家的同意書上載明學生的就讀學校、姓名、身份證字號、出生年月日、畢業時間、電話等資料都要寫到要綁定的卡片上。這些個資要在學校讀寫到卡片上，教育局要怎麼操作？

陳淑華指出，學生個資要怎麼樣做到保護的措施？實務上又是誰將學生個資寫到卡片上？由校方還是市府來做？3百多所學校都是市政府派人嗎？人力是市府的人還是委外？此外，市府打算送6-12歲的兒童交通卡，送給小朋友後的讀寫作業？

陳淑華表示，免費公車票證綁卡作業，學校被推到最前線只能被動接受，市府想要政績、有漂亮的綁卡數字，腦筋動到廣大的學生身上，只要全台中市的學生搞定了，免費公車市民限定也就完成大半了。有學生家長反應，詢問學校要怎麼操作綁卡，學校不知道、老師不知道，沒人知道的情況下，就要家長簽個資同意書，從頭到尾學生的個資沒有任何保障！

陳淑華強調，綁卡作業不可以影響學校正常運作、不可以影響老師教學，務必做到保護學生個資不得外洩。未來綁卡如何做？老師及學校全都莫宰羊！老師直覺是公所、戶政或交通局的職責，為何是學校老師的職責！不能影響老師教學，學校正常的教務！

(中時 )