1.華邦電(2344)：傳拿i12的OLED面板搭載低容量NOR Flash訂單，23日獲三大法人聯手買超24364張，今早股價續漲逾4.5%，再登波段新高。

2.華紙(1905)：23日獲外資轉買超131張，激勵今早股價漲逾3%，躍過月線、季線。

3.榮成(1909)：營運向好，外資連日擴大買超，23日三大法人聯手買超4626張，激勵今早股價一度漲約3%。

4.智伸科(4551)：併購效應逐步顯現，三大法人偏多操作，今早量價升溫，漲逾5.5%。

5.興能高(6558)：蘋果耳機利多支持股價早盤上漲2%，惟漲多賣壓隨即增強，股價翻黑。

6.信邦(3023)：前3季每股獲利7.11元，、Q4淡季不淡，一舉跳上200元創新高價。

7.日電貿(3090)：轉投資陞達科11月底掛牌，看好潛在釋股利益，股價盤堅挑戰季線。

8.新至陞(3679)：蘋果轉單+越南廠獲利，雙喜臨門推動股價突破115元，創近10年新高價。

9.懷特(4108)：新藥健保送件，擴大適應症展開國際臨床，股價盤堅，走高逾2%。

10.安克(4188)：虛實並進布局全球，法說後買盤增溫，早盤放量漲停。

11.陽明(2609)：BDI指數上揚，Q4淡季不看淡，船運市場續旺，開盤20分鐘即爆1.4萬張量能，高漲逾7.5%，闖近2個月高點。

12.萬海(2615)：Q4航運淡季運價有撐，外資轉買超，早盤力漲逾3%，一度改寫波段新高價。

13.長榮(2603)：因應缺櫃潮，公司超前部署，人氣不退散，股價續高漲逾4%，直拚前波高點。

14.中石化(1314)：外資轉買超，買方墊高積極，晨盤爆量上揚逾3%。

15.敦泰(3545)：旺季搶搶滾，加上現金減資換發新股上市，人氣爆棚，早盤直拱漲停闖天價。

16.廣豐(1416)：賣斷新天地，早盤打入跌停。

17.華碩(2357)：顯卡、主板看旺，早盤漲逾4%，站上10日線及月線。

18.國統(8936)：外資23日回補，早盤漲逾4%，收復周線及10日線。

19.緯創(3231)：外資調升目標價，早盤一度觸及月線。

20.宏碁(2353)：外資調升目標價，三大法人23日大幅轉買超，早盤漲逾2%。

(時報資訊)