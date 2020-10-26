櫃買今審議博晟生醫上櫃案 10:202020/10/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心將在26日召開上櫃審議委員會，審議博晟生醫公司（6733）申請上櫃案。 博晟生醫是以科技事業申請上櫃，主要從事複合性骨科再生修復醫療器材之產品研發，申請時資本額9億2,000萬元，董事長為陳德禮，推薦證券商是元大證券、德信證券、群益金鼎證券及國泰證券。 博晟生醫108年度之營業收入為146萬元，稅後淨損為1億6,290萬元，每股虧損為2.01元。109年上半年度之合併營業收入為48萬元，稅後淨損為7,011萬元，每股虧損為0.85元。 (工商 ) #博晟生醫 #審議 #稅後淨損 #每股虧損 #櫃買 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買業績發表會 11月10日開講 04:102020/10/26 證券．權證 南師附小與華醫國際生體驗酪梨食農教育 10:202020/10/26 寶島 外資淨買超 印股一枝獨秀 04:102020/10/26 投資理財 《生醫股》亞諾法搶入COVID-19病毒抗原檢測快篩 開高卻走低 12:332020/10/26 財經 擋泥板女神蘇慧倫50歲生日 歌迷包10台公車廣告慶生 13:132020/10/26 娛樂 兼顧讀書及打工 弘光生獲中華民國醫工學會獎學金 11:262020/10/26 寶島 台積走疲 聯電傳金力撐 台股萬三再等等 14:332020/10/26 財經 永豐餘實業27日登錄興櫃 認購每股39.5元 10:182020/10/26 財經 《盤中解析》觀望氣氛濃 緩攻12950點 11:252020/10/26 財經 櫃買徵才 報名至11／11 04:102020/10/26 證券．權證 財經熱門新聞 紅色供應鏈逼近！傳郭董成立專案組摧毀立訊 鴻海回應了 - 財經 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 要聞 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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