10月週年慶商機無限，百貨公司與各大賣場持續湧現顧客潮，展現民眾在後疫情時代的購買能力。其中，禮客Outlet限時18天的週年慶活動，將在11/2畫下句點，他們規劃的首10日回饋活動—內湖店回饋單筆6,000送1,000、公館店推3,000送600—成功創造話題，吸引消費人潮。負責規劃一系列週年慶活動的禮客Outlet王禮筠行銷長表示「雖然消費者不能出國，禮客Outlet週年慶要顧客買遍全世界」，活動期間，多項商品均祭出誘人折扣，最多下殺至2折。禮客Outlet目前評估，在多重優惠加持下，業績成長將達到14%，又以名品服飾、運動與戶外休閒表現最亮眼，客單價成長10%以上。

禮客Outlet週年慶活動進入最後高峰，Clarks休閒鞋、Nautica男款休閒外套、KiKi鋪毛連帽長版外套、POLAR BEAR品牌Gore-Tex防風潑水外套等商品，均有超殺折扣。(圖/業者提供)

【禮客Outlet週年慶消費熱潮持續延燒 優惠活動一波接一波】

禮客Outlet週年慶從10/16開跑至今，規劃的優惠活動如均收到顯著成效，帶動消費熱潮，每日吸引最少上千人來店消費。不僅業者業績一路上攀，更讓民眾買得划算，目前週年慶檔期進入後半段，禮客Outlet祭出破盤優惠，打算再創銷售佳績。第二波促銷規劃仍然維持「一樂！再樂！樂翻天！禮客您把錢變”大”」方針，延續原有週年慶回饋—全館限時18天內湖店當日累計滿15,000送500、滿30,000送1,000、公館店8,000送300、15,000送500、會員紅利3倍送，讓顧客享受有感回饋。

週年慶最後8天，禮客Outlet再推出破盤促銷活動，從10/26起至11/2週年慶檔期結束為止，知名品牌零碼運動鞋、美系休閒外套、秋冬戶外休閒機能外套等商品，全面下殺2折起。而在享受完Outlet特價後，還有「內湖店單筆3,5000送500、公館店單筆3,000送300」回饋，讓民眾「一次消費，賺到雙重優惠」。最後8天的促銷活動，可望維持爆棚買氣，再創消費高峰。

【國寶級音樂家助陣 為禮客Outlet週年慶增添文藝氣息】

禮客Outlet於週年慶期間，餐飲事業部215歐廚特別邀請到樂壇國寶級合唱指揮家戴金泉與聲樂家夫人陳麗香舉辦《金婚+2》晚宴，將匯集眾多知名演奏家、藝術家以及政商界重量級人士，包括戴金泉教授的恩師林順賢伉儷、台北華新兒童合唱團創辦人蔡友藏、光鴻電子股份有限公司董事長戴忠毅、台灣雕塑藝術家王秀杞及其夫人曹金霞、佳音事業股份有限公司董事長陳平三等人共襄盛舉，現場宛如國家音樂廳般盛大的音樂會。讓民眾在參觀賣場之餘，也能享受到一場豐富的音樂饗宴。

(中時新聞網)