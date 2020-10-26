少女小瑜（化名）出身大卡車司機家族，從小跟著爸爸寄宿叔叔家，大人們忙著跑車經常不在家，小瑜從國中開始，就被兩名堂哥接連性侵，直到上了高中，事件才爆開，家族開會處理，嬸嬸在速食餐廳當眾痛哭下跪，幫2個兒子求情。台北地檢署調查後，依加重強制性交罪起訴2名堂哥。

據ETtoday報導，檢警調查，小瑜在唸國小時，跟著父親一起搬進叔叔家，和叔叔、嬸嬸及2個堂哥同住。家中大人因擔任大貨車司機，經常在外跑車，家中經常只剩小瑜與2個堂哥同處。

誰知小瑜升上國中後，大、小堂哥先後對她伸出毒手，先是大堂哥要求她口交，接著小堂哥也性侵得逞；某次小瑜與小堂哥一起跟著叔叔出門，叔叔將車暫停路邊離開，小堂哥竟然趁這短短空檔也對小瑜性侵得逞。

2018年小瑜鼓起勇氣向學校老師、父親吐露自己長年受辱的經歷，家族長輩為此兩度召開會議，嬸嬸還曾在速食餐廳當眾痛哭下跪，向小瑜道歉，並幫自己2個兒子求情。

台北地檢署檢察官調查，小瑜通過測謊、兩名堂哥卻都無法通過；其中大堂哥還曾傳訊給小瑜父親「阿伯，昨天晚上我喝醉酒，壓力大碰了妹妹」等證據，認定大堂哥性侵2次、小堂哥性侵3次，依對未滿14歲女子強制性交等罪提起公訴。

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(中時新聞網)