蕭昊祥大一時爭取到華視連續劇中的角色，為了扮演智力受損的「家寶」，他不斷揣摩練習。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

蕭昊祥大一時爭取到華視連續劇中的角色，為了扮演智力受損的「家寶」，他不斷揣摩練習。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

留著平頭、看似凶狠的蕭昊祥，經常在劇中扮演古惑仔的角色，但他不想因此受到侷限。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

蕭昊祥希望日後能再一圓戲劇夢。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

留著平頭、看似凶狠的蕭昊祥，經常在劇中扮演古惑仔的角色，但他不想因此受到侷限。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

受去年連千毅之亂影響，網路直播拍賣很容易遭人誤會背後黑影幢幢，警方甚至清查全台直播主背景。但對留著平頭、雙肩刺青，外表像極了𨑨迌囝仔的蕭昊祥來說，直播主只是另一種角色，曾當過演員的他，每天深夜面對著不同類型的鏡頭，同樣認真上演他的直播拍賣人生，希望藉此能再一圓戲劇的夢想。

24歲蕭昊祥直播的藝名叫「大支」，他長得一臉兄弟相，但卻不曾「混」過，在直播鏡頭前說學逗唱賣活海鮮時，燦爛的笑容宛如鄰家大男孩般親切，很難讓人想像他小時候是個不敢上台講話、個性超內向的棒球員，後來竟踏上戲劇之路，再變成一晚可創下100多萬元銷售額的當紅直播主。

家住台中的大支，從小二開始打棒球，夢想能進美國職棒大聯盟，直到國三一顆直接砸到他的眼睛、令他鼻樑、顴骨凹陷的棒球，意外徹底改變了他的人生。大支說，無法再打球的他，高一因屏風表演班接觸到舞台劇，沒想到因此觸發他的表演慾，開始鼓起勇氣從模仿開始學起表演，後進入崇佑技術學院影劇系。

大一那年，華視連續劇「愛你沒條件」劇組到學校遴選演員，原本設定的條件是矮胖、不起眼的男生，大支並不在名單內，但經他積極爭取，班主任還是帶他去面試，最後靠著他的天真笑容與演技，終於獲得飾演智力受損的「家寶」這個重要角色；後來又陸續客串何潤東導演的偶像劇及電影角頭2等多部戲劇，當兵時還在軍中自編自導自演反毒、反詐騙舞台劇。

大支前年畢業等兵單時，在活海鮮公司當直播主的大學同學「不疼」找他進公司，大支從理貨打雜、月薪35K的小幫手幹起，去年4月退伍後，沒戲拍的他繼續回公司上班，因為他說「想先賺錢再圓夢」。

後來老闆找大支嘗試當直播主，他每天勤看影片、作筆記練習，自創「我叫大支，因為我的指頭蓋大支」、「金盃銀盃不如客人的口碑、金獎銀獎不如客人的誇獎」等順口溜，從不習慣盯著手機鏡頭一直講話，變成能從容自信、風趣卻不低俗的直播主。

大支負責每天凌晨開賣的宵夜場，最高紀錄半夜還有2000多人觀看他直播，一晚銷售額達上百萬元，旺季一個月業績近千萬元，最久還曾從凌晨賣到上午9點，如今他的收入可達6位數。

大支有次直播時，多位婆婆媽媽留言搶著要將女兒介紹給他，令所有的客人都不顧他在賣什麼，害他差點賣不下去；也曾忘我太大聲叫賣，引來警察半夜兩度上門勸戒；還有一次兩位客人在直播室互嗆，相約「釘孤支」，所幸靠著大支的高EQ才順利化解雙方紛爭。

大支表示，直播也是一種表演，對他來說，沒有小角色，只有不認真的小演員，戲劇一直是他的最愛，所以他最喜歡的刺青不會超過上臂，就是希望以後能繼續拍戲、不被侷限於古惑仔的角色。在等待圓夢機會到來前，他除了繼續認真工作，也透過臉書、IG積極經營粉絲，朝目標逐步邁進。

(中時 )