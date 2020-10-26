在海外旅遊幾全面停擺之下，國內旅遊出現空前熱況，為了拚國內旅行綜合險，近期產險業者也用心設計適合國內旅遊保障，讓民眾在出遊之際，保障可以再升級。

泰安產險表示，國旅熱潮持續攀升，國內業者紛紛推出優惠促銷活動，不論是短期租車出遊、偽出國的離島行程或是最新潮的遊輪國內跳島之旅，建議民眾在規劃出遊的同時，為避免旅途中衍生意外，各類風險都要加以防範，即便在國內旅遊也別輕忽旅綜險的重要性！

泰安產險指出，該公司「旅行保障綜合保險」再升級，保費百元左右即有一張包括所有保障的旅遊綜合險，大幅減少民眾須額外加保的困擾。在投保期間內不管是租車自駕、團體旅遊或搭乘大眾運輸出遊的民眾，除了提供基本醫療及意外身故、班機延誤、食物中毒、行李延誤等基本配備外，內容更擴大承保租車、自駕族群，因意外事故致第三人傷亡或財物損害皆有保障；即使在旅遊期間居家遭竊，導致毀損等補償，以及重要證件遭竊、信用卡盜刷等財物損失。

泰安產說，特別將「緊急救援服務」一併納入，倘不幸事故發生，提供旅客搜索救助、移送費用、以及過程中事故處理的交通、住宿、餐飲費用等；另外家中飼養的寵物，在保險期間內發生意外時，也同樣能獲得寵物意外醫療費用補償，該張保單在旅遊出發前一個小時即可投保。出遊期間萬一發生交通事故，可撥打保險公司24小時服務專線，協助事故處理指引；民眾申請旅綜險理賠時，務必備妥相關單據以及證明文件，以確保自身權益。

(工商 )