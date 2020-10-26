由於國際廢鋼原料價格上漲，豐興（2015）26日開出本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸都漲300元，型鋼則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,600元，鋼筋每公噸牌價為15,600元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )