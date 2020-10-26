豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲300元 10:412020/10/26 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料價格上漲，豐興（2015）26日開出本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸都漲300元，型鋼則維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,600元，鋼筋每公噸牌價為15,600元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #調漲廢鋼和鋼筋價格 #型鋼 #每公噸漲 #國際廢鋼原料價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》續漲H型鋼價 東和鋼鐵業績添柴 10:512020/10/26 財經 亞鄰最低價限制 汽油、柴油價格均不調整 13:062020/10/25 生活 農產品期貨飆不停 投資人快押這種股票 09:002020/10/24 財經 操盤心法－復甦趨勢不變 端看美國大選後續發展 04:102020/10/26 證券．權證 缺櫃加缺倉 船公司漲價應對 04:102020/10/26 財經要聞 《商情》庫存持高 拖累國際鐵礦石價走跌 12:162020/10/26 財經 辯論會效應 綠能族群漲第一 04:102020/10/25 財經要聞 明年起住院負擔變重 「天花板」4.1萬元創5年新高 11:002020/10/24 財經 《鋼鐵股》豐興重啟漲勢 漲廢鋼、鋼筋各300元 10:512020/10/26 財經 脫下「草鞋」換上「美國鞋」 04:102020/10/26 兩岸藝文 財經熱門新聞 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 要聞 紅色供應鏈逼近！傳郭董成立專案組摧毀立訊 鴻海回應了 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 美大選狙殺台股？ 多空將攤牌 專家洩逃命時機 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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