立院司法委員會今日進行「司法機關落實轉型正義」報告，綠委范雲質問，過去促轉會調查到，戒嚴時期9號大法官解釋中，屢次出現政治指導司法等內容，是否代表威權黑手伸入大法官會議？司法院副秘書長葉麗霞回應，因為當時大法官解釋的特定時空背景不同，所以不好說。

范雲指出，促轉會調查到的9號戒嚴時期大法官解釋，其中屢次出現「請院長詢問中央意見」等語，甚至有「總裁手令」指示；鞏固萬年國會的釋字第31號更自始預設不必討論「應改選」，種種證據顯示，戒嚴時期威權黑手伸入大法官會議。

范雲說，根據司法院提交報告，司法院雖未明確拒絕移轉檔案，卻要求未來檔案局「衡平評議秘密法益」，甚至宣稱相關檔案「並非違反自由民主憲政秩序」。

范雲質疑，司法院是否仍抗拒將政治檔案移轉給檔管局，或者是否仍希望隱匿大法官姓名？相關大法官解釋限縮人民選舉權、擴大認定叛亂罪、限制軍事審判救濟權，有多處證據顯示威權黑手已破壞大法官審判獨立，司法院憑甚麼認定當初「並非違反自由民主憲政秩序」？

葉麗霞表示，大法官當時做成的解釋，有特定的時空背景，如果以現在的時空背景來說，依個人的實務經驗認定，是有違反審判獨立的。6月12日時，檔管局已將9號大法官解釋列為政治檔案，並要求司法院要在11月前將實體檔案移轉，這次的移轉將不會遮掩檔案相關人姓名。

(中時 )