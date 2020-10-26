直播主良莠不齊，加上直播沒好貨的刻板印象，令不少沒買過的民眾裹足不前，但對業者來說，這未嘗不是一塊尚能積極開發的市場。不過，要如何在眾競爭者中，建立起自己的特色與口碑，其中的眉角不少，直播這門生意，或許與大家想像中的不一樣。

刑事局官警表示，從環境犯罪學中的日常活動理論，可發現生活習慣改變，犯罪模式也會跟著改變，現今社會網路活動增加，所以像連千毅案這種與網路有關的犯罪必然增加，警方目前已強化網路違法的偵防。

直播業者表示，姑且不論連千毅的背景與販售商品的品質，連千毅直播時的套路，可說是把直播玩得最好的人之一。直播因以量制價，可省去在實體商店、網站或購物台的上架費、人事等成本，所以具有一定的優勢，但以販賣活體海鮮為例，仍須面對10％的耗損率、超賣、客人不取貨等風險。

業者透露，還有不少業者會買人頭灌人數，營造熱門的假象；也有不少年輕人以為當直播主好賺，等投入後才發現很辛苦紛紛下車；也有詐騙集團會趁機亂入行騙，同行假冒消費者惡搞等，都是外界難以一窺的狀況。

業者表示，除了直播主要誠懇親切、有自己的特色外，最重要的是產品要有魅力，價格實惠，才能吸引消費者共鳴。他從2年前剛開台時僅有100多人，現逐漸成長到5000多人同時在網路上觀看，成績雖不差，但他卻覺得還有很多人沒看過直播，仍有很大的市場可以開發。

對於消費者看久後恐會疲乏厭倦，業者也想出到合歡山直播賣茶葉等異業結盟方式，不斷給客人驚喜，要讓民眾將看直播當成另一種娛樂，並希望同業能在良性競爭下，大家一起把直播市場的餅做大。

(中時 )