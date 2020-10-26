洗衣球的發明超方便，小小一顆跟衣服一起丟進洗衣機裡就完成，但一名人妻分享上次拜託老公去洗毯子，他卻傻傻把洗衣球擠爆再倒進去，滿手都是的狼狽樣被其他客人撞見，竟也不知對方為何一直看他，家事白痴的模樣讓人妻笑到肚子痛，直呼「真是好命的老公」。

這名人妻網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，老公從自助洗衣店回來後，一直抱怨洗衣球這東西真不方便，「我用力擠了好久才破掉，害我滿手都是，洗了很久手上還是黏黏的」，剛好那時候也有人在洗衣，而那個人就這樣一直看著他，讓他誤會「可能覺得我太帥了」，讓人妻笑到肚子痛，直呼老公簡直傻乎乎到極點。

對此，網友們也笑翻，紛紛留言「洗衣球超好用！不過這真的很瞎」、「告訴他要舔一舔，轉一轉，就開了哈哈」、「其實我也不會用，目前沒用過」、「用力擠破！我笑了」、「丟進去就好了說，都沒人去阻止他嗎？」。

但也有網友說，「洗衣球一顆就是設計剛好的量，給怕麻煩的人用的，是說我也很怕融不掉我也會包著衣服擠破它」。

洗衣球一顆就是喜半桶衣服的量，整桶衣服則需要兩顆，多到開爆出洗衣機的則需要三顆，不需要擠破包膜，碰水就會溶掉。(臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

(中時新聞網)