大陸男星李亞鵬曾與天后王菲有過8年婚姻，離婚後，他跟女兒李嫣相依為命，多年來淡出演藝圈低調生活，王菲早跟謝霆鋒世紀復合，李亞鵬則是直到去年才再擁抱愛情，被拍到約會畫面後認戀新歡，如今1年過去，有網友爆料女方凸肚現身，疑似有孕，李亞鵬很可能再當爸。

李亞鵬是王菲第二任老公，兩人於2005年結婚，生下李嫣後於2013年離婚，李亞鵬選擇淡出演藝圈，成功轉換跑道從商，基本上心思都放在女兒身上，直到去年5月，他被拍到牽著陌生女子漫步公園，女方一度被傳是女企業家，直到李亞鵬低調認戀，才知女方其實是駐唱歌手Susie，外型跟行事風格，都跟王菲很相近。

李亞鵬認戀後，與Susie再度回歸低調平靜，穩定交往至今，據《新浪娛樂》報導，最近李亞鵬被目擊帶女友到餐廳聚餐，李亞鵬起身跟鄰座友人敬酒，Susie也在一旁陪著，但全程滴酒不沾，穿著褐色連身裙的她，腹部明顯隆起，且李亞鵬整晚都小心護著女方，似乎女方懷了身孕。

據悉，李亞鵬與王菲離婚後，雖然不時有緋聞傳出，但他都沒認戀，直到遇見Susie，但2017年時，李亞鵬被傳不但結交新歡，還給李嫣添了雙胞胎手足，當時李亞鵬否認戀情，但卻大方表示就當作提早收下祝福：「反正應該會有那一天」，似乎仍期待再當爸。

(中時新聞網)