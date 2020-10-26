美國與歐洲的新冠肺炎確診病例激增使原油需求急拉警報，且供應增加的前景亦打擊市場信心，周一原油價格大跌，延續上周的低迷走勢。

目前，美國WTI期油下挫0.7美元或1.76%，報每桶39.15美元，稍早前一度下挫逾1美元。布蘭特期油目前跌0.65美元或1.53%，為41.13美元。

上周美國期油收跌2.5%，布蘭特期油跌2.7%。

美國上周五、六兩日的新冠肺炎確診數創新高，而法國周日的新病例突破5萬，亦創歷來新高，凸顯出新一波疫情的嚴重性。

至於供應面，利比亞國家石油公司上周五解除對兩大港口的出口不可抗力措施，並宣布4周內產量將達到100萬桶/日，擴產速度超出市場普遍預期。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等減產盟友—即所謂的OPEC+，預計於2021年1月將日產量提高200萬桶，以縮小目前的減產力道。但澳盛銀行表示，如果市況惡化，OPEC+將別無選擇，只能在12月1日的會議上，將增產計畫延後一至兩個月。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周表示，他可能同意延長OPEC+的減產行動。

(時報資訊)