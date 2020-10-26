華碩(2357)受惠今年全球PC市場需求暢旺，營運動能自第二季起升溫，除獲美系外資調升目標價，2020年9月個體自結稅後淨利年增達62％、每股盈餘達5.04元，表現優於法人預期。公司對未來幾季營運維持正向樂觀看待，並積極擘畫長期營運策略布局及成長藍圖。

在績優題材激勵下，華碩今（26）日股價開高後放量勁揚，最高上漲6.6％至258.5元，回升至1個月波段高點、蓄勢挑戰2年高點，截至10點維持逾3.5％漲幅，成交量突破3670張、已超越上周五的2504張。三大法人上周賣超2084張，但上周五已轉為買超38張。

華碩因近期股票達公布注意交易資訊標準，公司依規定公告自結財報，2020年9月個體營收365.86億元、年增34.57％，稅前淨利45.99億元、稅後淨利37.39億元，分別年增62.34％、62％，每股盈餘5.04元，表現優於法人預期。

投顧法人表示，華碩第三季集團自結合併營收1274.23億元，季增達38.1％、年增達35.63％，創4年半高點，表現優於公司預期的20～25％。受惠本業營運動能暢旺、業外股利收入挹注，看好第三季每股盈餘有望突破1股本、與獲利同步改寫新高。

在公告9月自結個體財報前，美系外資已先出具報告，看好第四季消費性PC需求續強、NVIDIA新繪圖晶片將推動零組件業務成長，且新台幣強升有望帶動下半年毛利率提升，將華碩2020～2022年獲利預期調升18～19％，維持「買進」評等、將目標價調升至298元。

展望後市，由於主機板、顯示卡及PC需求均見顯著成長，且目前在家工作／學習需求能見度達明年首季初，投顧法人預期需求大於供給情況將延續至明年首季，看好第四季營收有望高檔續揚，看好全年營收有望年增近2成、每股盈餘挑戰近7年高點。

由於今年營收及獲利成長動能雙雙暢旺，且獲利成長動能優於營收，投顧法人看好華碩明年配息可望增加、有望達近3年高點，以此估算殖息率有望逾6％，故維持「買進」評等、目標價維持270元。

(時報資訊)