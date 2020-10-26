韓國貿易，工業和能源部部長宋允模（Sung Yun-mo）承諾，即使英國過渡期結束一旦正式脫歐，韓英雙方經貿關係不僅不變，還會更緊密地結合，攜手共同對抗新冠肺炎帶來衝擊。

在韓國首爾會晤過英國商務能源與產業發展大臣阿洛克夏爾馬(Alok Sharma)後，宋永模表示，韓英兩國正在研議，後新冠肺炎時期經貿發展事宜。英國是韓國這個亞洲第4大經濟體，歐洲除了德國之外，第2大出口主要區域。

包括韓國在內，全球亦正屏息以待都在觀察脫歐後的英國，未來在經貿方面表現，會不會出現巨大變化。為避免英國正式脫歐後，經貿會出現重大改變的硬著路，韓英雙方早在去(2019)年就簽署了自由貿易協定(FTA)。根據統計，韓英於2019年雙方貿易金額高達97億美元，其中，光是韓國輸入英國貿易額，就過半達55億美元。

因為韓國政府目前正積極爭取明(2021)年P4G高峰會主辦權，也趁機尋求英國大力支持。P4G高峰會，也就是2030綠色成長與全球目標合作高峰會，甫於兩年前2018成立，丹麥首都哥本哈根是第1屆P4G高峰會主辦城市。這個新的國際倡議，希望凝聚國際產官學代表共識，透過創新夥伴關係，變成另個有影響力聯盟。

另外，韓國代表宋允模也表達，希望能參與英國核能發電廠建設工程。在有了進軍阿拉伯聯合大公國成功案例後，正在試著減少對核電廠依賴的韓國，希望能將之前國際工程作業模式，也複製到英國上。同時，宋部長也希望英國能支持韓國於世界貿易組織(WTO)推出的主席候選人俞明希。若屆時順利當選，俞明希將成為首位世貿女主席，也是首位韓國籍世貿主席。

(時報資訊)