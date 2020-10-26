英特爾（Intel）執行長史旺22日在法說會上表示，明年初將決定7奈米晶片是否委外生產。法人預期，英特爾7奈米處理器擴大委外代工機率高，且由台積電（2330）代工的機率高，增添台積公司未來營運動能。

台積電ADR續強，上周五收盤88.31美元，漲0.1美元，漲幅0.11%，換算每股為新台幣510.73元。台積電上周五收在452元，今日開盤小幅震盪整理。英特爾（Intel）執行長史旺表示，2021年初將會評估，並決定是否要買進更多7奈米設備，或透過外包增加產能，很可能採取混合式的作法，明年初將做出決定。2023年以後之發展，將會評估自家及第3方代工廠製程的排程可預測性、產品效能和供應鏈經濟效益。

法人指出，英特爾7奈米處理器擴大委外，很有機會委由台積電代工，後續5奈米世代處理器亦有機會交由台積電生產。

法人表示，台積電預期高效能運算將是未來幾年主要營運成長動能，預期除超微（AMD）外，英特爾應是另一主要驅動力。外資也看好若拿下英特爾新訂單，將增添台積公司未來營運動能。

英特爾先前釋出考慮委外代工的訊息，引起各界高度關注。台積電總裁魏哲家不評論英特爾委外代工一事，僅表示英特爾是台積電重要的客戶。

(時報資訊)