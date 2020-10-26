信邦(3023)第3季及前3季業績分別創下單季歷史新高及歷年同期新高，累計前3季每股盈餘為7.11元，儘管第4季營運將較第3季下滑，但出貨金額有機會接近第2季水準，呈現淡季不淡，亞系、日系、美系及歐系外資看好信邦前景，亞系、日系及美系均給予「買進」評等，歐系外資則給予「優於大盤表現」評等，信邦早盤股價登上200元關卡，創下掛牌新高。

信邦深耕MAGIC五大產業，並持續擴大產品線，受惠於傳統旺季來臨，電動自行車及醫療等新產品出貨放量，醫療、車用及綠能等產品訂單暢旺，且電動自行車等新產品出貨逐步放量，信邦第3季合併營收58.98億元，單季合併毛利率25.83%，營業淨利8.07億元，稅後盈餘6.21億元，單季合併營收、營業淨利及稅後盈餘同步創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.67元；累計前3季合併營收156.7億元，合併毛利率25.95%，營業淨利20.36億元，稅後盈餘為16.56億元，前3季合併營收、營業淨利及稅後盈餘均是歷年同期新高，每股盈餘7.11元。

除原有產品外，近兩年美國電商大廠積極建立無人機隊，信邦繼成為美國電商大廠搬運機器人的線束供應商後，也順勢成為美國電商無人機的線束供應商，美國電商於日前獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准可成立送貨無人機隊，在無人機送貨業務邁出關鍵一步，美國電商已著手準備針對美國地區包裹宅配展開有限測試，隨著美國電商逐步落實無人機宅配計畫，目前信邦無人機線束訂單爆滿，成為今年第4季及未來業績成長新動能。

信邦表示，第4季雖有10月十一假期、12月歐美年末假期，以及期末年度盤點客戶端庫存調整等因素，且進入營運淡季，但因今年度無客戶將第4季需求提前至第3季出貨情形，依據客戶端的需求，第4季出貨有機會接近第2季出貨金額，並可望較去年同期成長兩位數。

信邦公布財報後，亞系、日系、美系及歐系外資發布最新報告，同步看好信邦前景，其中歐系外資表示，信邦不斷增加的客戶黏著度，在9月前20名客戶的收入佔比從2019年的54.9%增加到57.5%，且在前20名客戶列表中，我們注意到有電動自行車、音響、大型車廠及醫療等4個新客戶，取代了兩個消費性產品、一個工業及一個車用客戶，持續優化的客戶組合將使得信邦的營收維持成長，且保有長期彈性機會；雖然因季節性因素，預估第4季銷售將遵循趨勢季減10%到15%，但對第4季毛利率影響可能較為溫和，我們喜歡信邦公司客戶多元化及黏著度，給予信邦「優於大盤表現」評等。

至於日系、美系及亞系外資也力挺信邦給予「買進」評等，其中亞系外資認為，信邦營運可望隨著長期趨勢發展，維持很好的成長，目標價從205元上調至235元；美系外資則預估信邦2020/2021/2022年EPS分別為9.08元/11.36元/12.85元，目標價218元；日系外資則給予目標價222元。

(時報資訊)