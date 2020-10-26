國道1號永康、大灣及台南交流道出口標示，近日已由「永康、仁德及台南」地名，更正修改為「中正北路、復興路、中山路」路名，遭不少網友批評，「連在地人都看不懂了，外地人怎麼會看懂？」儘管交通部高公局25日澄清「對民眾辨識有其優點」，但仍平息不了怒火，引發網友持續灌爆交通部臉書高呼「快改回來！」對此，台南市長黃偉哲26日也稱，自己看不出此政策的必要性，呼籲交通部高公局從善如流。

黃偉哲稱，這是交通部更改的標示，也許交通部自有考量，但是為何沒有與地方政府好好商量，且造成了民怨也沒有好好面對。黃還說，雖然高雄、台北都有以街道為名稱，作為高速公路出口標示，但是台南市的出口標示已經設了20、30年了，突然改名對高速公路有什麼影響嗎？對旅客有什麼正面的影響嗎？「我真的看不出來。」

黃偉哲認為，政策推行要有其必要性，但目前仍看不出來，希望交通部高公局盡快說明，不要讓地方政府背黑鍋，呼籲高公局從善如流，尊重民眾的想法。

高公局25日發文表示，永康交流道出口預告標誌所標示的永康，與大灣及台南交流道出口預告標誌所標示的仁德，已屬於台南市範圍，故原標示的永康、仁德及台南地名已有混淆不清等情形發生，因此參照國道位於台北、高雄的作法，以路街名作為出口預告標示內容，但交流道名稱仍維持既有的永康、大灣及台南交流道。

高公局說，改變初期民眾難免會不習慣，但以後民眾在查閱地圖時，將與標誌路名一致，對民眾辨識有其優點。至於民眾反映不清楚台南地區路街名稱部分，將待相關指示標誌全部修改後，加強宣導，並持續蒐集使用者意見，作為後續研議改善參考。

(中時 )