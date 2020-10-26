高速公路局近日將國道1號台南段的永康、大灣及台南等出口，改以交流道銜接中正北路、復興路、中山路等路名為標示，引起大批市民抱怨不符合用路習慣，容易生混淆。台南市長黃偉哲26日表示，高速公路屬快速行駛的道路，駕駛人的反應時間有限，相關標示不但要簡單、清楚，也應符合民眾的習慣與預期，太過類似的標示會增加駕駛人的反應時間，市府已向高公局反映須妥適調整、修正，以維護用路人安全；高公局也承諾將盡快研議處理。

台南縣市合併升格多年，高公局參考台北市、高雄市的交流道出口以銜接路名為標示，近日將原本的永康、大灣、台南等交流道出口，改以銜接中正北路、復興路、中山路等路名標示，此舉引發大批市民抱怨，紛紛上網PO文議論，甚至還有人怪罪台南市政府，讓市府背黑鍋。市議員林美燕也認為，台南市19個區有中山路，更改交流道出口標示容易造成混淆。

市府交通局長王銘德認為，永康、大灣及台南交流道所銜接的路名，均為常見路名，在台南市各區多有重覆，用路人容易混淆、難以辨識，不如北高兩市重慶北路、建國北路、濱江街、九如路、三多路等具地區特色的路名。

王銘德表示，如果高公局堅持要改以路名作為交流道標示，建議應增加地名以資識別，例如復興路（大灣）等，讓市民及外地遊客更容易辨識。基於用路人安全考量，市府將積極與高公局協商，並持續蒐集使用者意見，提供簡單、清楚的標示建議供高公局改善參考。

交通局還說，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定，高速公路出口預告係用以指示前方交流道出口聯絡道通往的兩側重要城鎮，因此原本標示的「仁德、永康、大灣」等均符合規定，或許也可考慮僅調整「台南」為「台南東區」等具有唯一識別功能的地名。

(中時 )