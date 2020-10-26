新北市一名丁姓男子和莊姓友人合夥開設亞倫國際娛樂有限公司，該公司主打舉辦許多明星見面會，包含朴敘俊、太妍、TWICE 、潔西卡、BIGBANG等人，皆未如期舉辦，甚至邀請粉絲投資金錢，喊出高額獲利、定期返利等口號，共違法吸金達1億1599萬元，法院依違反公司法，判丁男三年六個月，莊男則在通緝中。

莊男自105年4月起，與丁男合作成立亞倫國際娛樂有限公司，並推出「明星活動投資方案」和「黃金交易投資方案」，均標榜「不論活動或交易賺賠，保證高額獲利，保證定期返利及期滿還本」，甚至還公開舉辦投資說明會、商務見面會、行銷課程講座等方式、向周邊親友推銷遊說，前後計吸收資金金額達1 億1,599 萬元。

丁男供稱，他確實有向投資人募集資金，但這是要舉辦演唱會，因為這種業別很難向銀行貸款，所以才轉向民間募資，並不是銀行法中地下投資公司利用借款、收受投資、使加入股東等名義大量吸收社會資金的情形，認為自己並無違反銀行法。

法院認為，丁南為籌措演唱會資金而設計投資方案，手段逾越正當籌資行為界線，應予一定懲處，審酌其犯罪情節和犯後態度量刑。

(中時新聞網)