亞諾法（4133）26日宣布與偉喬生醫合作開發高靈敏度COVID-19病毒抗原檢測快篩。快速即時的病毒抗原檢測快篩為追溯與遏止病毒傳播的利器，而RT-PCR檢測則對於病毒確診診斷具必要性。COVID-19病毒抗原檢測快篩至今未能被廣泛採用，主要是檢測靈敏度不足造成疑慮。

依據FDA嚴格的規定，從臨床實驗室到即時定點檢測（point-of-care，POC）延伸到居家環境，病毒抗原檢測快篩需要再提高靈敏度。為了完善檢測靈敏度上的不足，亞諾法與偉喬共同開發了具高靈敏度的可見光檢測快篩與螢光檢測快篩產品。

為了提高COVID-19病毒抗原檢測快篩可見光靈敏度，亞諾法與偉喬在側流層析系統（lateral flow system）中使用了多對抗體組合。當今，五家美國FDA批准的COVID-19病毒抗原檢測快篩：BD、Quidel、LumiraDx、Abbott與Access Bio，使用了靶向N核蛋白（Nucleocapsid Protein）抗體配對組合。亞諾法與偉喬生醫則為使用靶向N核蛋白與S棘醣蛋白（Spike protein）的抗體配對組合，係為更精密的奈米膠體金標記結合。

(工商 )