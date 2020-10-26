「2020台北ITF旅展」10月30日-11月2日於台北南港展覽館登場，看準今年國旅表現亮眼，麗寶集團旗下的麗寶樂園渡假區與福容大飯店，住宿券最低下殺2.3折起，入住麗寶賽車主題旅店搭配饗樂券，雙人3,999元，每周四還有24小時限定快閃商品!

每年ITF旅展美食住宿票券最搶手，福容大飯店瞄準消費者喜好，推出「連鎖餐券」每張880元，買10送2平均733元，一張餐券就能品嘗中、日式套餐或精彩自助百匯美食；「聯合住宿券」單張面額2,699元、買10送1，平均2,454元，加碼再贈總價值2,000元餐飲抵用券，最低下殺2.3折！

麗寶福容大飯店推出吃、住、玩全包的「雙人麗寶假期」6,999元，包含雙人房住宿一泊一食，搭配4張饗樂券，加碼再送800元渡假區禮券。

麗寶樂園渡假區10月30日-11月29日舉辦線上旅展，祭出首次登場的「麗寶賽車駕期」住房專案，入住全新賽車主題旅店，包含雙人極限客房一晚、雙人能量早餐，再送渡假區饗樂券2張、禮券200元，售價3,999元。

麗寶樂園渡假區表示，賽車主題旅店緊鄰麗寶國際賽車場，近半數客房可俯瞰G2賽道風光，如巧遇賽事，在房間就能直接觀賞賽車馳騁，還能持饗樂券下場開卡丁車，體驗賽車手的住宿旅遊體驗。

(工商 )