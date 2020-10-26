國際廢鋼原料價格持穩走堅，加上鋼廠接單暢旺，鋼筋大廠豐興(2015)本周調漲廢鋼收購價、鋼筋產品價格各為每噸漲300元。鋼筋重啟漲勢。

回顧上周，豐興廢鋼、鋼筋及型鋼盤價全面開平盤，為連續第三周維持平盤。9月底至上周，國內廢鋼、鋼筋價格呈現盤整修正的格局。

隨著國際原料價格走堅以及鋼廠上周限量接單，豐興本周開高盤，廢鋼收購價漲300元至每公噸7600元。鋼筋同步漲300元，成為每噸1.56萬元。型鋼開平盤，每公噸基價維持2萬100元。

國際原料行情走高，日本2H廢鋼報價上漲7美元至每噸295美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲8美元至每噸278美元。澳洲鐵礦砂則由每噸119.05美元下跌至115.55美元。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。

展望第四季鋼價，除了進入傳統旺季外，依過往經驗，國際廢鋼價格經常因冬季凍港，供給減少帶動漲價效應，進而推升鋼筋價格上漲。

(時報資訊)