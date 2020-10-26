韓國財政部長表示，又通過一筆2億美金紓困金案，用來幫助包括菲律賓在內3個亞洲國家，得以順利度過新冠肺炎這道難關。

韓國希望能用自己力量，幫助一些受到新冠肺炎侵害的發展中國家，而這2億美元是之前一個逾4億金援案內的一個項目。受幫助的3個亞洲國家，分別是:菲律賓，柬埔寨以及孟加拉。

韓國財政部表示，這筆經費將用於檢測與追蹤新冠肺炎疫情，以及在當地建設一些醫療單位。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球已有逾4200萬人感染到新冠肺炎，更有超過110萬人因此死亡。

(時報資訊)