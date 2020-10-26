《國際社會》韓國2億美金金援亞洲3國 對抗新冠肺炎侵害 10:512020/10/26 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國財政部長表示，又通過一筆2億美金紓困金案，用來幫助包括菲律賓在內3個亞洲國家，得以順利度過新冠肺炎這道難關。 韓國希望能用自己力量，幫助一些受到新冠肺炎侵害的發展中國家，而這2億美元是之前一個逾4億金援案內的一個項目。受幫助的3個亞洲國家，分別是:菲律賓，柬埔寨以及孟加拉。 韓國財政部表示，這筆經費將用於檢測與追蹤新冠肺炎疫情，以及在當地建設一些醫療單位。 根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球已有逾4200萬人感染到新冠肺炎，更有超過110萬人因此死亡。 (時報資訊) #全球 #韓國 #新冠肺炎 #幫助 #億美金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》韓國：英脫歐後 兩國經貿關係不減反增 10:342020/10/26 財經 《國際金融》觀望重量級財報＋疫情急升 美股期貨走跌 10:002020/10/26 財經 三星會長李健熙病逝 遺產稅估10兆韓元 04:102020/10/26 財經要聞 財報周開跑 美股基金吸金稱冠 04:102020/10/26 投資理財 疫情救菸友 大流行期間英成功戒菸人數倍增 00:582020/10/26 國際 新疆爆新一波疫情 專家：與冬季氣溫下降有關 10:192020/10/26 兩岸 東京奧運》組委會11月接受民眾退票 10:162020/10/26 體育 《其他電子》鴻海劉揚偉：落實創新成長 激發次集團創造力 08:002020/10/26 財經 新疆爆137例無症狀感染者 4鄉鎮升級為高風險地區 09:502020/10/26 兩岸 拉法葉艦案 跨國追討19年 司法官等到退休 04:102020/10/26 政治要聞 財經熱門新聞 地價稅即將開徵 兆豐銀行祭3大優惠 - 財經 - 工商 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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